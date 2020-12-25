برلماني يوضح مزايا إنشاء سكة حديد جديدة تربط سفاجا بالغردقة

أشاد النائب، حسين فايز أبو الوفا عضو لجنة النقل بالبرلمان، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها، مشيرًا إلى أن سعيها فى ربط محافظات مصر ببعضها البعض، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.









وأضاف النائب أن خط السكك الحديدية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كان لنقل خام الفوسفات من أبوطرطور إلى ميناء سفاجا، لكن حركة القطار كانت قد توقفت في العام 2006 بسبب سرقة قضبان السكك الحديد خاصة من ناحية المناطق الشرقية القريبة من محافظات قنا والأقصر نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية، وبعدها عن أعين رجال الأمن والشرطة، ومن ثم جاءت ثورة يناير، وأعقبها انفلات أمني كانت نتيجته سرقة وتقطيع القضبان.





وتابع النائب حديثه قائلًا:" بدأ اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمنطقة هضبة أبوطرطور بشكل متكامل ومن خلال 4 محاور هى الاستفادة من المدينة السكنية بمشروع فوسفات أبوطرطور وإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية وإعادة خط السكك الحديدية، ثم مصنع للأسمدة الفوسفاتية.





وأشار" أبو الوفا" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين سفاجا والغردقة، يأتي لخدمة الاستثمارات في المنطقة، خاصة أن الوادى الجديد يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى، والسكة الحديد تأتى ضمن خدمات البنية التحتية لجذب رءوس الأموال وخدمة المستثمرين، مؤكدًا على أن الدولة حاليًا تسعى لإحياء المشروع مرة أخرى، لخدمة المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية في المجال الصناعى والزراعى.









وأكد عضو لجنة النقل أن عودة السكة الحديد ستخدم تطلعات المحافظة من استغلال الثروات التعدينية والمشروع المقرر لإنتاج الأسمدة الفوسفورية، كما أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تمر عليها آلاف الأطنان من الشاحنات المحملة يوميًا، من خام الفوسفات من منجم أبو طرطور لتصديره من خلال ميناء سفاجا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التى تزرع بمنطقة شرق العوينات.









جاء ذلك بعد أن قام وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفقد عدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا/ أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة.









يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات.









وكان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، ما أدى لتعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.









وأكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله ٧٣٠ كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب.









وأشار الوزير إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي وسيساهم في نقل خام الفوسفات، فضلًا عن المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم لتشغيل قطارات للركاب مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.









وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل ٢,٦ مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلى ٦ ملايين طن سنويًا بشكل تدريجي.









وأفاد بأنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيًا لطريق قنا/ سفاجا وذلك في ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازٍ للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح لهيئة السكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.