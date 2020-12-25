كورونا يضرب أكبر معمل تحاليل بـ بريطانيا

أصيب أكبر معمل تحاليل في المملكة المتحدة بتفشي فيروس كورونا بعد أن ادعى موظفوه أنه فشل في اتباع إجراءات السلامة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أبلغت ثلاث من الفرق، مختبر Milton Keynes Lighthouse في باكينجهامشير عن حالات Covid-19.

كان المختبر هو الأول في المملكة المتحدة الذي يسجل رسميًا السلالة الجديدة الأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا مرة أخرى في سبتمبر، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا.

وأبلغ موظفو الإدارة والمخازن أيضًا عن حالات وعزل 20 من فريق المختبر المكون من 70 شخصًا، وفقًا لما ذكره أحد الموظفين الذي رغب في عدم الكشف عن هويته.

وقال الموظف إنه تم فحص 47000 اختبار يوم الثلاثاء.

ونفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مزاعم انتهاك إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا لمواجهة الطلب المتزايد.