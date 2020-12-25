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رياضة

تقرير بريطاني يقترح بيع محمد النني لإنقاذ موسم أرسنال

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:33 م
محمد النني
محمد النني
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إسماعيل محمود
اقترح موقع "سبورتس مول" البريطاني، اليوم الجمعة، على الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال، إعادة النظر في تقييم وضع لاعبنا المصري محمد النني مع الفريق الإنجليزي.

ونشر موقع سبورتس مول، قائمة من اللاعبين الذي يجب على أرتيتا النظر في موقفهم من أجل تحسين أداء الفريق وهم محمد النني وويليان وألكسندر لاكازيت، سايد كولاسيناك، ديفيد لويز وشكودران موستافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا يجيب أن يقيم موقفهم لبحث إمكانية رحيلهم عن النادي بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

ويلعب محمد النني أساسيًا مع ارسنال، لكن الفريق لا يمر بأفضل أحواله، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، إضافة إلى توديعه مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية من دور ربع النهائي.

وعاد محمد النني من إعارة قضاها مع بشكتاش التركي لمدة موسم وحيد، ليكسب ثقة مدربه أرتيتا.
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