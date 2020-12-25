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تونس تدشن أول أكاديمية نسائية عربية لتعليم تنسيق الأغاني

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:32 م
أكاديمية تونسية
أكاديمية تونسية لتعليم تنسيق الأغاني
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد تدشين أول أكاديمية نسائية عربية لتعليم مهنة تنسيق الأغاني.

ووفقا للتقرير فإن تونسيات تحدين التيار وخرجن عن المألوف وقاموا بتأسيس أكاديمية  " لوفبريكا " لتعليم تنسيق الأغانى وكان مشوارهن لم يكن سهلا وواجهن عقبات عدة.

تعتبر هذه الأكاديمية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدرب فيها منذ تأسيسها فى 2018 أكثر من 50 شابة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت أمس الخميس، عن عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالوافدين والقادمين إليها من الدول الأخرى، وذلك عقب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب وزارة الصحة، فعلى الوافدين من البلدان التي لم تظهر بها السلالة الجديدة من فيروس كورونا، إظهار فحص PCR والذي لا يمر على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما بمكان الإقامة أو بأحد الأماكن المخصصة.
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