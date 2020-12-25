تونس تدشن أول أكاديمية نسائية عربية لتعليم تنسيق الأغاني

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد تدشين أول أكاديمية نسائية عربية لتعليم مهنة تنسيق الأغاني.

ووفقا للتقرير فإن تونسيات تحدين التيار وخرجن عن المألوف وقاموا بتأسيس أكاديمية " لوفبريكا " لتعليم تنسيق الأغانى وكان مشوارهن لم يكن سهلا وواجهن عقبات عدة.

تعتبر هذه الأكاديمية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتدرب فيها منذ تأسيسها فى 2018 أكثر من 50 شابة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت أمس الخميس، عن عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالوافدين والقادمين إليها من الدول الأخرى، وذلك عقب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".



