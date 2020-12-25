سوار النجار تستعرض جمالها داخل سيارتها.. صورة

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار، مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سوار النجار، داخل سيارتها، بإطلالة كاجوال شتوية، مرتدية سترة الوان، ونسقت معها جاكيت جينز الذى يبرز جمالها .





كما تركت سوار النجار شعرها الأسود منسدلا على كتفيها واعتمدت علي الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.







دخلت سوار النجار، أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد"، وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.





ويتناول الفيلم، الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.





وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.







سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".







يذكر أن سوار هي شقيقة الفنانة إيناس النجار التي كانت آخر أعمالها فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.







وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.







كما شاركت الممثلة الشابة إيناس النجار فى فيلم "أحاسيس" للمخرج هانى جرجس فوزى، حيث تقوم إيناس بدور سكرتيرة تقع فى حب شاب، ولكن علاقتهما تمر بظروف صعبة تتوالى من خلالها الأحداث.







الفيلم بطولة علا غانم وماريا وإدوارد وباسم السمرة وإيناس النجار ومن تأليف أشرف حسن، ويناقش الفيلم العلاقة الجنسية فى حياة المرأة من خلال ثلاث سيدات كل منهن تواجه مشكلة خاصة، فالأولى تضطر إلى خيانة زوجها مع شخص آخر لفشله فى إشباع غريزتها، والثانية ترفض أن تطيع زوجها أثناء العلاقة الجنسية بسبب ثقافتها، والثالثة ترى حبيبها الأول أثناء علاقتها الحميمة مع زوجها.