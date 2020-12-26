علوم حلوان تحارب كورونا.. إنتاج مطهر قوى ورخيص.. تحذير للطلاب من الحضور حال الشعور بأى أعراض.. وإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

عميد علوم حلوان:

عملية التطهير والتعقيم مستمرة ونقوم بتصنيع المطهرات بالكلية

انتاج مطهر قوى ورخيص من انتاج هيئة التدريس بالكلية

تطبيق الاجراءات الاحترازية بالكلية واستمرار عملية التعقيم والتطهير





انطلقت الدراسة هذا العام وسط اجواء من اجراءات احترازية مشددة من جانب الكليات والجامعات، لما تشهده البلاد والعالم اجمع من اصابات بفيرس كورونا والذى الزام الجميع بالبعد عن التجمعات والاماكن المغلقة وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات باستمرار وكانت جامعة حلوان وكلياتها قد اصدرات مع بداية العام الداسي هذا العام 2020/2021 تعليمات لجميع الطلاب بفرض لبس الكمامة داخل الجامعة وفى قاعة المحاضرات وعدم خلعها نهائيآ هذا وبالاضافة الى العاملين واعضاء هيئة التدريس كما يتم قياس درجة الحرارة الطلاب قبل دخولهم الى الجامعة التأكد من سالمتهم.





وتحدث عميد كلية العلوم الدكتور عماد ابو الدهب عن الاجراءات التى اتخذتها الكلية لمواجة فيروس كورونا وعن الاجراءات التى اتبعتها الكلية وموقف امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وعن اهم المشروعات والابحاث بالكلية.





قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ان الكلية تسطيع ان تنتج مواد معقمة سواء فى صورة جيل مطهر او محلول يستخدم فى التطهير او التعقيم سواء للاسطح او الاستخدام البشرى.

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وأضاف ابو الدهب لـ صدى البلد ان علماء وهيئة التدريس بالكلية استطاعوا من خلال مشروع قدمته إكاديمية البحث العلمي والكنولوجيا الى كلية العلوم وبتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة حلوان، الوصول الى انتاج مطهر غير ضار على جلد الانسان او الاسطح، من خلال استخراجه من اوراق الكافور مع بعض المواد الكميائية الاخرى.





وأكد نجاح نتائج التجارب المخبرية على الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقا، وتضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات.





وأشار الى ان الكلية الان فى انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة والرخصة والشهادة الصحية، ومن المحتمل الحصول عليها خلال اسبوع واعتماد المواد المعقمة، التي من اهم مميزاتها سعرها الرخيص وذات كفاءه عالية وغير مضرة للجلد او الاشخاص الذين يعانون من امراض التهاب الجيوب الانفية والاشخاص الذين يعانون من مشاكل فى التنفس.





واضاف عماد ابو الدهب ان الكلية تجرى امتحانات العملي داخل معاملها والامور تسير على افضل وجه نتيجة التزام الطلاب بإتباع ما طلبته الكلية منهم بارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائى والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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وأكد عميد كلية العلوم حلوان أنه في حالة شعور الطالب بأي عرض من أعراض فيروس كورونا او مخالطة احد الحالات المصابة بالفيروس فانه عليه التواصل مع الادارة الطبية بالكلية ليحول الى مستشفى الجامعه لعمل الاجراءات المناسبة والاطمئنان على صحته.

وقال إنه يتم قياس درجات الحرارة بالكواشف الحرارية بشكل يومي من خلال البوابات الرائيسية فى الجامعة فى حالة ارتفاع درجة الحرارة او ظهور اعراض المرض يمنع دخوله ويوجه الى الادرارة الطبية بالجامعة للاطمئنان من سلامة الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي.

واستطرد ابو الدهب ان كلية العلوم حريصة على تطبيق نظام التعليم الهجين منذ بداية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 ولكن مع عدم تقليل نسبة حضور الطلاب فى معامل الكلية وتطبيق محاضراتهم العملية داخل المعامل ليحصل طلاب الكلية على الاستفادة العلمية من خلال التى يتم تطبيقها فى المعامل مع دكاترة الكلية.

واضاف ابو الدهب ان منظومة التعليم الهجين أثبتت كفاءة عالية فى الكلية وان أعضاء هيئة التدريس فى الكلية تعاملوا مع التعليم الهجين بأفضل شكل.

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