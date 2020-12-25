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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان ينعى لاشين إبراهيم: عمل بكل حيادية ونزاهة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، الذى وافته المنية اليوم.

وقال فايق فى بيان اليوم، إنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد القامات القضائية الوطنية المتميزة والذي عمل بكل حيادية ونزاهة وكان لها دور هام في إنهاء الاستحقاقات الدستورية المختلفة من خلال رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك التعاون المثمر والمتميز مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يصب في مصلحة الوطن في متابعة الانتخابات والاستفتاءات المختلفة والتي تم اجرائها من خلال إشراف الهيئةالوطنية للانتخابات.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وأعضاء الهيئات القضائية في مصر وأعضاء الهيئة الوطنية للإنتخابات

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