محافظ جنوب سيناء: الافتتاحات التي شهدتها المساجد تعكس اهتمام الدولة المصرية بعمارتها

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة اليوم الجمعة ، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء تحت عنوان: ” الركن الخامس من أركان الإيمان … الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك ”.





ووجه المحافظ الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وتهيئتها للمصلين بنظافتها والعناية بها ، مؤكدا أن الافتتاحات التي شهدتها المساجد في هذه الفترة الوجيزة سابقة تحسب لوزارة الأوقاف ، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها ، كما أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بدور الأوقاف في التوعية بأهمية الأخذ بالإجراءات الوقائية لفيروس كرونا مما كان له أثر واضح في التزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.







