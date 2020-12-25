انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:00 م
دولارات
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم الجمعة بمقدار " 19 كوبيك" حيث بلغ نحو "73.70 روبل" مقارنة بجلسة التداول السابقة.
كما انخفض سعر صرف " اليورو" بمقدار 27 كوبيك تقريبا، ليصل إلى 89.82 روبل.
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وجاء تعافي سعر صرف العملة الروسية نتيجة لزيادة الإقبال على الروبل الروسي مع اقتراب موعد سداد الضرائب للشركات في روسيا والتي من المقرر تحصيلها نهاية الشهر الجاري.
وذلك بالإضافة إلى ارتفاع وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا.