هدموا المنزل بدون وجه حق.. ننشر حيثيات الحكم على رئيس مدينة منيا القمح الاسبق واخرين

حصل "صدى البلد" على حيثيات الحكم الذى اصدرته محكمة جنح منيا القمح بحبس رئيس مدينة منيا القمح الأسبق و6 من المسئولين بالمحليات بالمجلس، عامين لكل من المتهمين من الأول إلى الرابع ، وسنة لباقى المتهمين وغرامة 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهم بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٧ بدائرة منيا القمح وبصفتهم موظفين عموميين "الأول" مسؤولة الأملاك بالوحدة المحلية بالجديدة سابقا وبمجلس مدينة منيا القمح حاليا و " الثاني" رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقا والسكرتير العام المساعد بمحافظة الشرقية سابقا و " الثالث " نائب رئيس مجلس مدينة منيا القمح و " الرابعة " نائب رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقا ورئيس قسم المتابعة بذات الحية حاليا و " الخامس" نائب رئيس مجلس مدينة منيا القمح سابقا وبمجلس مدينة مشتول السوق حاليا و " السادس " رئيس الوحدة المحلية بالجديدة سابقا، أنهم تسببو جميعا فى خطأ، حيث الحقو ضرر جسيم بأموال الغير وهوا المدعو / عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد والمتصلة بحكم وظيفتهم ومصالحه المعهود بها إلى الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشأ عن اهمالهم الجسيم واخلالهم بواجباتهم وما تفرضه عليهم مهام وظيفتهم وذلك بان اصدروا قرارا بهدم العقار المملوك له دون استيفاء الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .









وان ماثبت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق المتعة و مستند آنها ، والتي توجزها المحكمة لحمل ذلك القضاء فيما انتهت اليه تحقيقات النيابة الإدارية في الدعوى رقم 67 لسنة ۲۰۱۷ م نيابة منيا القمح الإدارية من قيام المتهمين بإزالة مبنى المدعو / عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد دون سند قانونی وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن مما أدى لحدوث اضرار الحقت بالأخير ، وبمباشرة النيابة العامة للتحقيقات وبسؤال المتهمة الرابعة عما نسب اليها من إزالة مبنى المجني عليه بدون اتباع الإجراءات القانونية في ذلك الشأن ، انكرت ما نسب الها وقررت بان مسئول الأملاك كان يتعين عليه الاستعلام من أملاك المحافظة.





مضيفة بأن المتهمة الأولى كان يتعين عليها الاستعلام به واردفت اقوالها بأنها قامت بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس المدينة ، وبسؤال المتهمة الأول " علا علي احمد علي " فيما نسب اليها انكرت وقررت بأنها حال مباشرتها لمهام عملها بصفتها مسئولة الأملاك وحال مرورها بناحية المساعدة تبين لها وجود عدد ثلاث عشرة حالة متعديه على أملاك الدولة بما فيهم منزل المجني عليه فقامت بتحرير مذكرة وعرضها على رئيس الوحدة آنذاك المدعو / سيد رافت السيد" المتهم السادس " مضيفة بانها المسئولة عن الاستعلام من أملاك الدولة عن ذلك البيت قبل هدمه ببند انها لم تستعلم لوجود اسم المجني عليه في حصر المخالفين ، وبسؤال / مجدي سرور محمود أبو الخير " المتهم الخامس " فيما نسب اليه انكر وقرر بائه المشرف على الحملة الميكانيكية وانه المكلف بتجهيز المعدات مردفا أقواله بان المسئول عن الاستعلام هو مسئول الأملاك ، و بسؤال / السيد رافت السيد احمد " المتهم السادس " فيما نسب اليه انكر ، وقرر بأنه تلقى مذكرة من المهمة الأولى بها عدد اثنی عشر حالة تفيد التعدي على أملاك الدولة وعليه تم تجهيز حملة للازالة ، مضيفا بأنه قام باخطار رئيس مجلس المدينة أنذاك بان المجني حرر له محضر من القانون ۳ لسنة ۱۹۸۲ وبسؤال / رجب عبد الفتاح موسى عبد الله " المتهم الثالث " انكر ما نسب اليه وقرر بانه تم اخطار بعدد أربعة حالات تعدي على أملاك الدولة وانه صدر قرر من رئيس مجلس المدينة أنذاك بإزالة تعديات البناء على ما صدر من قرارات بإزالة التعديات على أملاك الدولة فور حدوثها .





مضيفا بانه تم الاستعلام من ملاك الدولة عن ذلك المبنى قبل هدمة وان المنوط به الاستعلام هي المتهمة الأولى.





وحيث ثبت بتحريات مباحث الأموال العامة بالشرفية من ان التحريات توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمين بإزالة مبنى المدعو عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد دون سند قانوني وذلك بالمخالفة الاجراءات المتبعة آنذاك مما ترتب عليه حدوث ضرار الحق بالاخير.





و أضافة المحكمة فى حيثياتها ان ذالم الأمر وقع بسبب خطأ إدارية منهم وهو ما يعد اهمال جسيم ، مما ترتب عليه الحاق ضرر جسيم بمصالح المجني عليه وهو الأمر التي تقضي معه المحكمة بإدانة المتهمين وفقا لنص المادة 4

۲/۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .





وحيث أنه عن الدعوى المدنية ، وحيث تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في

التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة ۲۹۷ من هذا القانون، ومع ذلك إذا رأت أن الفصل في التعويضات بستلزم إجراء تحقيق خاص يبنى عليه الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات، وهوا الأمر الذي تحيل معه المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات ، عملا بنص المادة ۲/۳۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية.





فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بمعاقبة المتهمين الأولى ، والثاني ، والثالث ، والسابع بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والعزل من الوظيفة لمدة سنة ، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس - بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية لايقاف التنفيذ مؤقتا ، والعزل من الوظيفة لمدة عام ونشر ملخص الحكم في احدى الجرائد الرسمية على نفقة المحكوم عليهم . والزمهم المصاريف . وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.





تعود أحداث الواقعة عندما تقدم "عبد الحميد ال" مقيم مركز منيا القمح، بتحرير العديد من المحاضر ضد كل من " ع ج " رئيس مدينة منيا القمح الأسبق، و6 من المسئولين بالمحليات ومجلس مدينة منيا القمح، وهم " ع ع " و" ه ج" و "ر ق" و" م س" و" ال ر " و" ال ص" متهم إياهم بالقيام بهدم منزله دون وجه حق مدعين أن الأرض المقام عليها المنزل المكون من طابقين أملاك الدولة.





تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنح منيا القمح محبوسين علي ذمة القضية رقم 26088 جنح منيا القمح،وتبين من مطالعة المستندات التى قدمها دفاع المتضرر أن منزله غير مدرج فى خريطة المساحة ضمن أملاك الدولة، وأنه تم هدم المنزل دون وجه حق وبدون صدور قرار إزالة من الوحدة المحلية.