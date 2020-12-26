لمدة 24 ساعة.. قطع المياه الشرب عن 20 منطقة بأسوان اليوم

تشهد بعض المناطق بنطاق مركزى نصر النوبة وكوم أمبو شمال أسوان صباح اليوم السبت انقطاع لمياه الشرب.









ويشمل الإنقطاع المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة ،وتشمل قرى ( الدكة - دهميت - قورتة – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ) و المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو ،وتشمل قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب) .





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وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت وحتى الساعة الخامسة من صباح الأحد الموافق 27 /12 /2020 .





وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.