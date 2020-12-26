جامعة القاهرة فى أسبوع.. إسدال الستار علي الانتخابات الطلابية.. وتحويل "الفرنساوي" كمستشفي عزل بعد تطورات أزمة كورونا

* مؤمن أشرف رئيسًا لاتحاد الطلاب وخلود خالد نائبًا وسبع أمناء للجان العليا





* رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة





* جامعة القاهرة تواصل تقديم خدمات الدعم النفسي والتنموي لأهالي "عشش السودان"بالجيزة









شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى :





‎أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية، والتي فاز فيها الطالب مؤمن أشرف من كلية الحقوق برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة خلود خالد بكلية التجارة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.





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‎وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالب وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





‎وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى تنفيذ أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد.





‎وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجة من الفكر الديمقراطي، وهي الديموقراطية التشاركية، قائلًا إن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.





‎وأكد رئيس جامعة القاهرة، لاتحاد الطلاب الجديد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي وشارك فيها عدد كبير من الطلاب.





‎كما أكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.





‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي









كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء بجميع مستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن تجربة جامعة القاهرة في تحويل مستشفى الفرنساوي سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت تجربة ناجحة وفاقت في معدلات تعافي حالات الإصابة المعدلات الدولية.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وأن لا يصاب أحد من منسوبي الجامعة بفيروس كورونا المستجد.





وكان الدكتور الخشت، أعلن في وقت سابق، أنه يجرى تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوي، طبقًا للاتجاه الدولي بتخصيص أقسام للعزل بالمستشفيات، موضحًا أن قسم العزل سيكون منفصلا تماما بمسارات خاصة وبعيدة عن المسارات الأخرى، مع فاصل دورين خاليين تماما ومغلقين بين قسم العزل والأقسام الأخرى، مع مراعاة الكود العالمي في ذلك، وبعد ازدياد معدل انتشار الجائحة قرر رئيس جامعة القاهرة تحويل المستشفى بالكامل للعزل.





وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار مستشفى الفرنساوي للعزل جاء بناء على خطة مدروسة وضعها متخصصون.





يذكر أن مستشفى الفرنساوي صرح طبي عملاق يضم 18 غرفة عمليات منها 14 غرفة مخصصة لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة، وبها عدد 2 غرفة عمليات ملحقة بالطواريء وهي مخصصة لإجراء العمليات الطارئة، وأضيف إليها مؤخرًا عمليات اليوم الواحد، كما يوجد بها عدد 2 غرفة عمليات بالدور التاسع مخصصة لجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدات التعقيم.





كما يضم مستشفى الفرنساوي 9 رعايات مركزة بإجمالي 124 سرير في مختلف التخصصات والتي تشمل: رعاية السكتة الدماغية - رعاية أمراض الكبد والغيبوبة الكبدية - رعاية ما بعد العمليات الجراحية - رعاية أمراض القلب - رعاية جراحة القلب - رعاية مرضى الأمراض الصدرية - رعاية الأطفال المبتسرين - رعاية جراحة القلب والصدر للأطفال.





ويقدم مستشفى الفرنساوي العديد من الخدمات الطبية المختلفة في أقسام متعددة منها: الطواريء والإستقبال - الأشعة والتصوير الطبي - المعامل المركزية - العيادات الخارجية - الفحص الشامل - بنك الدم - العلاج الطبيعي - علاج السموم - مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية - قسطرة القلب - الغسيل الكلوي - زراعة الكلى - مكافحة العدوى - الصيدليات - التغذية الوريدية - الصيدلة الإكلينيكية.









وفى سياق متصل ، تواصل قافلة جامعة القاهرة بمنطقة "عشش السودان" بمحافظة الجيزة، تقديم خدماتها في مختلف التخصصات لمدة عام جامعي كامل، في إطار المساهمة الفعالة للجامعة في مشروع تطوير متكامل للمنطقة، حيث تحرص الجامعة من خلال مركز الدعم النفسي وبناء الذات بالجامعة على تقديم خدمات الدعم النفسي لأهالي المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والنفسية لأهالي منطقة عشش السودان ودعمهم على أسس علمية دقيقة وفعالة قائمة على بحث المشكلات التي يواجهونها، وذلك من خلال مسح ميداني واقعي يهدف إلى مسح شامل للمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تهدد الفرد والأسرة من سكان المنطقة، وإجراء مسح واستقصاء عن المشكلات السلوكية الأكثر تكرارًا بين الأطفال والمراهقين، واستكشاف مشكلات التوافق والعنف الأسريين، والمشكلات السلوكية والنفسية للآباء والأمهات.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نتائج عملية المسح الميداني التي أجراها مركز الدعم النفسي وبناء الذات، ضمت نحو 145 أسرة، بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة، واستغرق إجراء المقابلات معهم نحو 110 ساعات عمل، مشيرًا إلى أن نتائج عملية المسح الميداني ستُساهم في رفع توصيات للمسؤولين التنفيذيين بإجراءات محددة للقيام بها، واقتراح برامج لتنمية وعلاج المشكلات السلوكية، بما يؤدي إلى درجة من درجات التمكين للأطفال خاصة والأسرة عامة بمنطقة عشش السودان.



