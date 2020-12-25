ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشارقة يفوز على حتا 3-2 في الدوري الإماراتي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
نجح فريق الشارقة في الفوز على نظيره حتا بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي .

وافتنح نادي الشارقة اهداف اللقاء عن طريق شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 30 ، ثم جاء نادي حتا بهدف التعادل عن طريق سعيد سليمان في الدقيقة 37 ، ثم جاء هدف التقدم لصالح فريق الشارقة عن طريق ويلتون سواريز  في الدقيقة 45 ثم جاء هدف التعادل لصالح فريق حتا بعدما أخطأ المدافع الشارقة ووضع الكرة باخطأ في مرماه قبل لحظات من إنتهاء الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني نجح ويلتون سواريز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في المباراة محققًا لفريقه في الثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة ، بينما يتزيل فريق حتا ترتيب الجدول برصيد نقطة وحيدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السبت الحزين.. كبار أوروبا يسقطون في الدوريات المحلية

فالنسيا يتعادل 2-2 مع ألفيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

أبطال أوروبا.. لاتسيو يفوز على زينت 3-1

بروسيا دورتموند يقلب الطاولة على بطرسبرج ويفوز 2-1 بدوري أبطال أوروبا

إشبيلية يفوز 3-1 على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

الجزيرة يفوز على الوحدة 2 /0 بالدوري الإماراتي

ترشيحاتنا

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا

مفاجأة.. مصطفى محمد متغيب عن مران الزمالك منذ 4 أيام

الاسماعيلي يعلن عن تشكيله لمواجهة البنك الأهلي

إزالة لافتات"الخطر يقترب".. اعرف عقوبة قد تواجه صاحب شركة الدعاية

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

خاص| رد رانيا يوسف على شائعة مغادرتها منزلها خوفا من الملاحقة القضائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سطو تفسد فرحة طفلة مصابة بمرض مزمن بـ الكريسماس.. تفاصيل

أغربها تآكل مينا الأسنان.. تناول اليوسفي في هذه الحالات مضر للصحة

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس