الشارقة يفوز على حتا 3-2 في الدوري الإماراتي





وافتنح نادي الشارقة اهداف اللقاء عن طريق شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 30 ، ثم جاء نادي حتا بهدف التعادل عن طريق سعيد سليمان في الدقيقة 37 ، ثم جاء هدف التقدم لصالح فريق الشارقة عن طريق ويلتون سواريز في الدقيقة 45 ثم جاء هدف التعادل لصالح فريق حتا بعدما أخطأ المدافع الشارقة ووضع الكرة باخطأ في مرماه قبل لحظات من إنتهاء الشوط الأول .





وفي الشوط الثاني نجح ويلتون سواريز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في المباراة محققًا لفريقه في الثلاث نقاط.





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الشارقة صدارة الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة ، بينما يتزيل فريق حتا ترتيب الجدول برصيد نقطة وحيدة .

نجح فريق الشارقة في الفوز على نظيره حتا بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي .