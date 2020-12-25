بينهم المدير .. القبض على المتهمين بحرق مصحة لعلاج الإدمان وقتل 6 أشخاص بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مصحة لعلاج الإدمان بالاسكندرية بعد إشعال النيران بداخلها بالاشتراك مع آخرين، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء .





على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وإنتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء وتم ضبط المدير المسئول عن المصحة – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم ، وبمناقشته إعترف بقيامه بالإشتراك مع إثنين آخرين محددين بإستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان .





وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لإعتراضه على حجزه مما أدى لإنتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر ، وهروبه عقب ذلك .





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم ) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.





تم إستهداف كلًا من (شريكى مدير المصحة، عدد 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا) بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.