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حوادث

بينهم المدير .. القبض على المتهمين بحرق مصحة لعلاج الإدمان وقتل 6 أشخاص بالإسكندرية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:28 م
إشعال النيران في
إشعال النيران في مصحة لعلاج الإدمان
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مصحة لعلاج الإدمان بالاسكندرية بعد إشعال النيران بداخلها بالاشتراك مع آخرين، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وإنتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين – جميعهم من النزلاء وتم ضبط  المدير المسئول عن المصحة – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم ، وبمناقشته إعترف بقيامه بالإشتراك مع إثنين آخرين محددين  بإستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان .

وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لإعتراضه على حجزه مما أدى لإنتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر ، وهروبه عقب ذلك .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

تم إستهداف كلًا من (شريكى مدير المصحة، عدد 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا) بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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