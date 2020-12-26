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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:14 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت، 26 من ديسمبر 2020 وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

واستقر سعر صرف الدولار، خلال بختام أمس، الجمعة، عند 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية 

سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.09 جنيه للشراء و21.43 جنيه للبيع.


وسجل الفرنك السويسرى 17.54 جنيه للشراء و 17.74 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .


أسعار العملات الآسيوية


سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.20 جنيه للبيع .


وبلغ اليوان الصيني 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.

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