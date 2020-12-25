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توك شو

البسوا الكمامة.. شاهد نصيحة الرئيس السيسي للمواطنين بـ مصر الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:30 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل

عرضت فضائية الأولى تقريرا رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أعمال تطوير محاور شرق القاهرة .. 

وقد استقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسى ب هتافات " تحيا مصر " وقام الرئيس بحث المواطنين على ارتداء الكمامة الطبية عن طريق الإشارة إلى الكمامة الطبية التى يرتديها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية  لفيروس كورونا المستجد .. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد  بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.  

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس اطلع اثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط احياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا الي احياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.
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