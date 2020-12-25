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فن

آحمد إمام يتحدث لـ "صدى البلد" عن دوره في فيلم "ريما"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:29 م
أحمد إمام
أحمد إمام
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شروق سلامة - سعيد فراج
قال الفنان الشاب أحمد إمام، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية له، موضحًا أن الفيلم ينتمي لأفلام الرعب وهو مشوق وأحداثه جميلة، لافتًا إلى أن نوعية أفلام الرعب حينما تعرض على الممثل يشعر بالصدمة والقلق، لكنه وثق في فريق العمل والمخرج. 

وحول الصعوبات التي واجهته في التصوير، قال أحمد إمام -في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد- إن الإنتاج لم يشعرهم بالصعوبات الفنية لأن كل المتطلبات كانت متوفرة أمامهم، لافتًا إلى أنه يلعب دور شخصية مادية بحتة خلال أحداث الفيلم. 

وحول أجدد أعماله الفنية، قال أحمد إمام، إنه لا يزال يواصل تصوير مشاهده في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، كما يحضر لمسلسل «الطاووس» مع الفنان جمال سليمان، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.
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