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العليا للفيروسات: هذا الدواء غير ضروري في علاج كورونا.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:39 م
دواء كورونا
دواء كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أن ظهور عرض واحد من أعراض الفيروس لا يعني تأكيد إصابة الشخص.

وأوضح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" دواء السيولة غير ضروري في جميع حالات كورونا، لافتا إلي أن 20% من مرضى كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة.

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن بروتوكول علاج كورونا يختلف من شخص إلى آخر، مؤكدًا أن البعض لا يحتاج إلى أدوية سيولة أو كورتيزون.

وأكمل:"اللاكتوفيرين وهو لبن السرسوب له أهمية كبيرة فى مقاومة الفيروس، وهو متوافر فى صورة بودرة للوقاية من فيروس كورونا".
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