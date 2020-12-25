شاهد| السيسي يحيي سكان مصر الجديدة خلال تفقده مشروعات الطرق

كعادته كل يوم جمعة من كل أسبوع، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير محاور شرق القاهرة والتي يجريها لمتابعة العمل على الأرض بنفسه للمشروعات القومية.





وخلال الجولة، تجمع عدد من المواطنين أمام سياراة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء جولة تفقديه له عصر اليوم الجمعة، مرددين هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





وبادل الرئيس السيسي، التحية مع المواطنين المتجمعين في منطقة صلاح الدين بحي مصر الجديد، مطالبا بلغة الإشارة بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.





من جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم، الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.





وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطّلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق، وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.





كما اطّلع الرئيس السيسي أيضًا على تطوير عزبة الهجانة، في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية لقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنون، ما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف، وكذلك مرور النقل الثقيل، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية، خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محلات جديدة للباعة الجائلين.





كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا، لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كل الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق تتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.





وتفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة، ساهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.





تفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف سيادته للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة.



