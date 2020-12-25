التنمية المحلية تخفض نسبة الموظفين لـ 50٪ تخوفا من كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الماضية يوم الأربعاء بإلغاء كافة أشكال الاحتفالات بأعياد رأس السنة.





وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عمم قرار مجلس الوزارء علي جميع المحافظات المصرية بأكملها والتأكيد علي عدم وجود أي مظاهر للاحتفالات سواء في المقاهي أو الأماكن السياحية.





وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية أن الوزير أكد أيضا علي الحفاظ علي ومتابعة قرار الغلق الذي تم العمل به منذ بداية شهر ديسمبر الحال ومعاقبة المخالفين في الحال دون تهاون من السلطات المكلفة بذلك.





وأوضح الدكتور خالد قاسم أنه تم تخفيض نسبة العاملين في الوزارة ل 50٪ لتطبيق واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات منعنا لانتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي صحة الموظفين.



