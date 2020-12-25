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منوعات

المشاهير أصحاب عمليات التجميل معرضون للخطر بسبب لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

لاحظت لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن عملية نفخ الشفاه تتفاعل بشكل سيئ مع أحد لقاحات فيروس كورونا، مما يعرض المشاهير للخطر.


وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يمكن لأي شخص لديه حشوات تجميلية للوجه أن يعاني من التورم والالتهاب، خلال حقنه بمصل كورونا، وذلك بعد تعرض العديد من المشاركين في التجربة اللقاح، لآثار جانبية.


وقالت طبيبة أمراض جلدية في كاليفورنيا إن رد الفعل السلبي للقاح يكون لأصحاب عمليات تجميل الوجه ونفخ الشفاه، يرجع إلى سبب مناعي.


 

وقالت الدكتورة شيرلي تشي إن أي آثار جانبية يمكن علاجها بسهولة بالستيرويدات ومضادات الهيستامين، مضيفة: "جهاز المناعة الذي يسبب الالتهاب يتم تسريعه عندما تحصل على لقاح، مما ينتج عنه أثار سلبية، لذلك من المنطقي أن ترى استجابة مناعية في مناطق معينة حيث تهاجم المناعة  بعض المواد  الغير  طبيعية في جسمك".


وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني أن المشاهير، بما في ذلك الشخصيات التليفزيونية البريطانية كلو فيري ولورين جودجر، وكذلك سيدة الأعمال الاجتماعية ورجل الأعمال كايلي جينر، قد يواجهون آثارًا جانبية عندما يحين دورهم للحصول على اللقاح.

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