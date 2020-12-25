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نصيف: نية الحكومة تحصيل غرامة فورية لمخالفة الكمامة يعني يقظة الدولة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، بتعامل الدولة مع الموجة الثانية لفيروس كوفد 19 والمعروف إعلاميا بـ فيروس كورونا
المستجد، مؤكدا أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية واليقظة مع الأزمة منذ بدايتها مطلع العام الحالي.

وقال نصيف، في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بمنتهى الحكمة مع جائحة تضرب دول العالم أجمع دون هوادة، مضيفا أن الرئيس السيسي يضع أمام أعينه صالح المواطن دائما.

وأكد خبير التنمية الاقتصادية، أن نية الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تخفيض قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة في ظل الظروف الحالية وتحصيلها بشكل فوري أمرا في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هذه الفكرة حال تنفيذها تساهم بشكل كبير التزام المواطن بارتداء الكمامة والالتزام الحقيقي بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح المستشار، أن قرار دراسة فرض غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية يستهدف اقتصار المدة الزمنية التي كانت تتضمن تحرير محضر وإحالته إلى النيابة، وهو ما أسفر عن شعور بعض المواطنين بعدم تفعيل الغرامات، لافتا إلى أن الفيروس ينتشر خلال الفترة الحالية بشكل كبير وعلينا الحذر منه والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.
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