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تعليم

الأعلى للجامعات يجتمع غدا في الفيوم لتحديد مصير امتحانات التيرم الأول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:47 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
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نهلة الشربيني
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعه الشهري غدا بجامعة الفيوم لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الاول .

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيتناول شكل الامتحانات، والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة حرصا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر سيسير وفق خطة التعليم الهجين .

وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر .. والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه ، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.

بينما جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، للطلاب انه لا نية لاستبدال الامتحانات بابحاث ، مؤكدة: استعدوا للامتحانات.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نية لدى الجامعات بوقف الدراسة ولا قرارات بتأجيل الامتحانات او استبدالها بابحاث حتى الأن إنما سيتم استكمالها وفق خطة التعليم الهجين، مشيرا إلى أن الجامعات حريصة على صحة الطلاب وسلامتهم ومازال الوضع حتى الآن أمن بين الطلاب في ظل التزامهم بالاجراءات الاحترازية. 

وأشار المصدر أن الجامعات ستستكمل الدراسة بشكلها الطبيعي من إجراء امتحانات وعدم استبدالها بابحاث، بينما ستقوم الكليات بإجراء اختبارات إلكترونية وتقوم أخرى باجراؤها من خلال الحضور للجامعة، وعلى الطلاب الاطمئنان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في حين ان الجامعات تقوم بدورها في تنفيذ الاجراءات وإجراء تقيم مستمر.
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