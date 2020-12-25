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ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:44 م
ضبط كمية أدوية مهربة
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات
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همت الحسينى
شنت الادارة العامة للتفتيش الصيدلي  بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم الجمعه حملة للمرور على  8 صيدليات  بمدينة نبروة  و ٤ صيدليات بمدينة المطرية  وذلك  للتأكد من احكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.

أسفر التفتيش على صيدليات نبروه عن ضبط عدد كبير من الادوية باجمالي 1050 قرص ما بين ادويه منتهيه الصلاحيه معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة  وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات العامة  وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها داخل الصيدليات العامة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية جدول ثاني مجهولة المصدر بدون فواتير .

 كما اسفرت حملة المرور صيدليات مدينة المطرية ضبط عدد كبير من الكمامات والادوية المهربة وسرنجات  منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع .

فيما جرى تحريز المضبوطات وتحرير عدد من  المحاضر بجميع المخالفات باقسام الشرطة  كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعددمن  الصيدليات التى  تزاول النشاط بدون  تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.
و من جانبة أكد وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكافة أنواع الغش والاتجار الغير قانونية لردع المخالفين.

كما اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الجمعة عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في إجراء عملية قلب مفتوح باستخدام ماكينة القلب الصناعي لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مولودة بتشوه خلقي بالقلب عبارة عن ثقب كبير بين الاذينين وغير قابل للغلق عن طريق القسطرة التداخلية .

و أضاف وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي تمكن من غلق الثقب باستخدام ماكينة القلب الصناعي واستخدام رقعة من غشاء التامور المحيط بقلب الطفلة وقد تمت العملية بنجاح وتم فصل الطفلة عن اجهزة التنفس الصناعي بعد ثلاث ساعات وهي تحت الملاحظة بالعناية وحالتها مستقرة. 

و تقدم وكيل الوزارة  بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش،مدير المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية
ضبط كمية أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة على الصيدليات بالدقهلية
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