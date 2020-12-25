وزير البترول الأسبق: تركيا "مخلب قط" لإثارة المشاكل في المنطقة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه لا يتوقع أن تهدأ الصراعات أو تحسم إلا بتكاتف شديد مثل الذي حدث في عام 1973.





وأضاف وزير البترول الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نيجيريا تعد من أكبر الدول إنتاجا للنفط في قارة أفريقيا، وهي تكفي احتياجات البلاد بنسبة 6% فقط، وتصدر خام، وتستورد 94% من المنتجات البترولية من الخارج.





وتابع: أنا أرى أنا تركيا مجرد أداة وليست محرك رئيسي، فهمي مخلب قط لإثارة المشاكل في المنطقة، والمحرك الرئيسي لها هو الإسلام السياسي".