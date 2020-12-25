رسالة هامة من رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا للمواطنين .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن البروتوكول المصري لعلاج الفيروس كان الأول في العالم الذي استخدم مضادات التجلط.





وأرسل «حسني» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، رسالة طمأنة للمصريين، قائلا "اللجنة العلمية في مصر التابعة لوزارة الصحة تضع وتتابع بروتوكول علاج فيروس كورونا وتقوم اللجنة بعمل ابحاث تخص مدي فاعلية هذه البروتوكولات ومدي إفادته وتأثيره وتدريب الأطباء علي هذا البروتوكول بالإضافة إلي تواجد شركات الأدوية المصرية الذي جعلت لمصر موقفا مشرفا بأعمالهم الدائمة في ذلك".



