حزب الشعب الجمهوري: "لاشين" عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

تقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء والمواساه في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، معربا عن بالغ التعازى لكل عائلته ورجال القضاء في الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان.





وأكد حزب الشعب الجمهوري، أن الفقيد الراحل أدى دوره الوطني في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بكل دقة وشفافية وجهد وعمل متواصل من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية، وللعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وقدم الراحل كل ما بوسعه لخدمة هذا الوطن في كل مكان عمل به في القضاء المصري.



