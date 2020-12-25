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برلمان

حزب الشعب الجمهوري: "لاشين" عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:21 م
وفاة المستشار لاشين
وفاة المستشار لاشين إبراهيم
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حسن رضوان
تقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء والمواساه في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، معربا عن بالغ التعازى لكل عائلته ورجال القضاء في الفقيد، داعيا الله  عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد حزب الشعب الجمهوري، أن الفقيد الراحل أدى دوره الوطني في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بكل دقة وشفافية وجهد وعمل متواصل من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية، وللعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وقدم الراحل كل ما بوسعه لخدمة هذا الوطن في كل مكان عمل به في القضاء المصري.

وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نعي المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

وقال رئيس مجلس النواب، إن نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده الله بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ برقية عزاء لأسرة المستشار  لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات  والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

كما نعي الفقيد الراحل كل من  المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس. 

ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار لاشين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.
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