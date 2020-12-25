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حوادث

علقة ساخنة لمتسول تحرش بفتاة فى شارع عام بقنا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:03 م
علقة ساخنة لمتسول
علقة ساخنة لمتسول تحرش بفتاة
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يوسف رجب

لقن أهالى قنا، متسول تحرش بفتاة فى أحد الشوارع العامة بمدينة قنا أثناء مرورها بمفردها، علقة ساخنة.


وعقب تلقين المتحرش درسا قاسيا، تم تسليمه لقوة أمنية تصادف مرورها، أثناء ضبط المتسول من قبل الأهالى.


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وجار تسليم المتسول المتحرش، لقسم شرطة قنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


وكان المتسول حاول التحرش بالفتاة، أثناء مرورها بأحد شوارع مدينة قنا، واستنجدت بالمارة، الذين تمكنوا من ضبط المتسول وتلقينه علقة ساخنة.


وورد مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

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