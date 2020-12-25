غير الطقوس التقليدية.. كيف تحدى العالم جائحة كورونا واحتفل بالكريسماس؟

عرضت قناة ten، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الجمعة، حمل عنوان «كورونا يغير طقوس الكريسماس .. فـ كيف احتفل العالم بالعيد؟».





وقال التقرير، إنه سيطرت مظاهرة الإغلاق العام على معظم دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، بهدف تحجيم تفشي الجائحة على احتفالات الكريسماس العالم الحالي وإلغاء القداسات أعياد الميلاد.





وأضاف التقرير، أن أجواء قاتمة سيطرت على الفاتيكان في احتفالات الكريسماس للعام الحالي هناك، مؤكدا أن مباني من الحجر الجيري مضاءة برسوم متحركة لاعياد الميلاد في شبه الجزيرة الإيطالية.





وتابع التقرير، أنه في شاطئ بوندي في سيدني ارتدى عدد من المواطنين ملابس بابا نويل للبحث عن احتفالات عيد الميلاد في مكان آمن، وفي قارة أمريكا اللاتينية حرص المصلون في كنيسة بالهند على التباعد الاجتماعي.





وأنهى التقرير، مستدركا أنه عام صعب أبى أن ينتهي دون حرمان المواطنين حول العالم بالاحتفال التقليدي بالعام الميلادي الجديد لتغيير جائحة كورونا طقوس عمرها مئات السنين.