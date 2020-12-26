اليوم عزاء المستشار لاشين ابراهيم بمسقط رأسه ببنها

أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تلقى العزاء الراحل أمام منزل العائلة غدا السبت بقرية ميت عاصم، التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية

من ناحية اخرى قدم اللواءان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وفخر الدين العربى مدير الأمن واجب العزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.

وشيع أهالي محافظة القليوبية وقرية ميت عاصم في مركز بنها اليوم الجمعة جنازة المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر وفاته اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري من أفراد عائلته.

وخرجت الجنازة من المسجد الذي بناه المستشار لاشين إبراهيم في منزله بالقرية وافترش الأهالي الشارع المحيطة به لصلاة الجنازة عليه ودخل نجله في نوبة من البكاء الحار الذي أبكى جميع من حوله فيما دخلت سيدات الأسرة في نوبة من البكاء الهستيري والانهيار حزنا على موته المفاجئ بالفيروس.

وانطلقت الجنازة حتى وصلت إلى مقابر الأسرة التي تقبلت العزاء بالإشارة دون السلام باليد ضمن اتخاذ إجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد.

يذكر أن الراحل تخرج من كلية الحقوق في عام 1980، والتحق بالسلك القضائي فعمل بالنيابة العامة وتدرج بها حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وسافر للإعارة إلى دولة الكويت عام 2010 واستمر بها نحو 6 سنوات قبل أن يتولى منصب نائب رئيس محكمة النقض ثم منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تعديلات الدستور عام 2013 ليشرف على انتخابات رئيس الجمهورية عام 2018 ثم استفتاء تعديل الدستور عام 2019 وجاءت بعدها انتخابات مجلس الشيوخ وتمت انتخابات مجلس النواب 2020 في ظل رئاسته للهيئة.