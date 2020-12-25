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تعليم

محافظ الغربية يتابع مجموعات التقوية في ظل إجراءات احترازية مشددة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:04 م
مجموعات التقوية
مجموعات التقوية
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احمد علي
قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور مجموعات التقوية للصف الثالث الثانوي والمنفذة داخل مدرسة طنطا الثانوية بإدارة شرق طنطا في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية بتقديم الخدمات التعليمية داخل المدرسة.


وأوضح ناصر حسن أن هذه المجموعات ليست بديلًا عن المدرسة، وإنما هي لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين يتكبدون مبالغ طائلة في الإنفاق على الدروس الخصوصية خاصة في المرحلة الثانوية، حيث يختار الطالب المعلم من خلال نخبة من المعلمين في كافة المواد وتحت إشراف مباشر من الإدارة التعليمية.
محافظ الغربية يتابع مجموعات التقوية في ظل إجراءات احترازية مشددة
محافظ الغربية يتابع مجموعات التقوية في ظل إجراءات احترازية مشددة
محافظ الغربية يتابع مجموعات التقوية في ظل إجراءات احترازية مشددة
محافظ الغربية يتابع مجموعات التقوية في ظل إجراءات احترازية مشددة
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