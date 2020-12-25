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أستاذ تخطيط عمراني: تدشين المحاور الجديدة يقلل استهلاك البنزين والانبعاث الحراري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:40 م
طرق وكبارى
طرق وكبارى
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شيرين عادل
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تضمنت تفقد المحاور بمنطقة مدينة نصر، مصر الجديدة بالإضافة لمنطقة عزبة الهجانة. 

وأضاف  "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت عبر فضائية اكسترا نيوز، أن جولة الرئيس عبد الفتاح جاءت بهدف إرسال الرئيس إلى المواطنين رسالة مضمونها أنه ليس معنى تواجد أزمة كورونا أن عجلة الإنتاج تتوقف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤكد دائما أن تطبيق الإجراءات الاحترازية تسير بالتوازى مع حركة الإنتاج وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة مؤتمراته وجولاته، لافتا إلى أن أهمية المحاور ليست مقتصرة فقط للعاصمة الإدارية الجديدة ولكن لكافة المواطنين بكافة المناطق.

لفت إلى أن المحاور تقلل الفترة الزمنية لأى مواطن فى كافة تقضية مشاويره اليومية بالإضافة لتقليل استهلاك البنزين والانبعاث الحرارى والتلوث والذى يرفع من دورة حياة المواطن المصرى.

وتابع أستاذ التخطيط العمرانى، أن تدشين الطرق والكبارى تغير تماما بعد عام 2014 خاصة بغياب فكرة الطريق الأوحد بل وجدت بدائل عديدة فى حال حدوث حوادث طرق والذى يخلق صورة ذهنية الذى يريد الانتقال لمكان آخر بوجود شرايين أخرى متعددة.
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