بناه السلطان برغش عام 1883.. أول تعليق عماني على انهيار بيت العجائب في زنجبار

أعربت سلطنة عمان عن أسفها الشديد لحادث الانهيار الجزئي الذي تعرض له مبنى ‎بيت العجائب الأثري في زنجبار.





ومن جهتها اعربت ‏وزارة التراث والسياحة - الجهة الممولة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل المبنى- عن أملها أن يتم تشكيل فريق متخصص للوقوف على أسباب الحادث، وتحديد الإجراءات العاجلة والضرورية للحفاظ على "بيت العجائب" وحماية المبنى من أي تداعيات إضافية وفق ماذكرته وكالة الأنباء العمانية .





وفي السياق ذاته أكدت ‏سفارة السلطنة في جمهورية تنزانيا المتحدة أنها تتابع عن كثب تداعيات الحادث، وتنسق مع الجهات المسؤولة هناك لمتابعة الآثار الناجمة عن ذلك والإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن.



