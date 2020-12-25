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أخبار العالم

بناه السلطان برغش عام 1883.. أول تعليق عماني على انهيار بيت العجائب في زنجبار

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:48 م
جانب من الانهيار
جانب من الانهيار
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محمود نوفل
 أعربت سلطنة عمان عن أسفها الشديد  لحادث الانهيار الجزئي الذي تعرض له مبنى ‎بيت العجائب الأثري في زنجبار.

ومن جهتها اعربت ‏وزارة التراث والسياحة - الجهة الممولة لمشروع ترميم وصيانة وتأهيل المبنى- عن أملها أن يتم تشكيل فريق متخصص للوقوف على أسباب الحادث، وتحديد الإجراءات العاجلة والضرورية للحفاظ على "بيت العجائب" وحماية المبنى من أي تداعيات إضافية وفق ماذكرته وكالة الأنباء العمانية .

وفي السياق ذاته أكدت ‏سفارة السلطنة في جمهورية تنزانيا المتحدة  أنها تتابع عن كثب تداعيات الحادث، وتنسق مع الجهات المسؤولة هناك لمتابعة الآثار الناجمة عن ذلك والإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن.

وبيت العجائب الأثري يُعدّ أحد شواهد الإمبراطورية العُمانية في زنجبار، التي تدل على رقي الإنسان العماني  بناه السلطان برغش بن سعيد بن سلطان عام 1883 ليكون أعجوبة زمانه في زنجبار كما توثق الكتب وأدبيات تلك المرحلة أو حتى المراحل التي تلت ذلك.
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