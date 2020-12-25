مختص علم وبائيات يكشف الفرق بين أعراض كورونا الحالية والسلالة الجديدة

قال الدكتور عبدالكريم أقزيز مختص علم الوبائيات، إن أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، هي نفس أعراض الفيروس الحالي الذي نتعامل معه.





وأضاف «أقزيز» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه تم اكتشاف هذه السلالة الجديدة في 14 ديسمبر الحالي، والتي تتميز بأن لها طفرات أدت إلى تغير سلوك الفيروس وبالتالي أصبح أكثر انتشارًا.





وأشار مختص علم الوبائيات، إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا كان يصل إلي 25000 يوميا ولكن بعد ظهور السلالة الجديدة من الفيروس وصلت أعداد الإصابة اليومية إلي 40000 حالة.





وتواجه بريطانيا كارثةً في أكبر معمل اختبار لفيروس كورونا المستجد، حيث تفشت إصابات الفيروس بين موظفيه بعد اكتشاف السلالة الجديدة مما يهدد بتفشي المرض أكثر وإرهاق قدرة المختبر على مواكبة الطلب المتزايد لإجراء التحاليل المطلوبة.





ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، ادعى عامل في مختبر«ميلتون كينز» الذي يستهدف تحليل 70 ألف اختبار يوميًا، أن قواعد السلامة به قد انتهكت من خلال موظفين يختلطون أمام المبني والاستقبال.





مختبر Milton Keynes Lighthouse هو الأول في المملكة المتحدة الذي يسجل رسميًا السلالة الجديدة الأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



