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برلمان

النائب عمرو فهمي ناعيا لاشين إبراهيم: أفنى حياته في خدمة الوطن والعدالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:19 م
رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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حسن رضوان
نعى النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن المستشار لاشين إبراهيم من الشخصيات الوطنية ذو السمعة  الطيبة والذي أفنى حياته في خدمة الوطن والعدالة، مشيرا إلى أنه رغم وباء كورونا نجح فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وكذالك انتخابات مجلس النواب. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم،  وخرجت في أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، مؤكدا أن الراحل  أدى رسالته بأمانة وشرف.

وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نعي المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

وقال رئيس مجلس النواب، نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده الله بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ برقية عزاء لأسرة المستشار  لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات  والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

كما نعي الفقيد الراحل كل من  المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس. 

ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار لاشين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.
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