النائب عمرو فهمي ناعيا لاشين إبراهيم: أفنى حياته في خدمة الوطن والعدالة

نعى النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن المستشار لاشين إبراهيم من الشخصيات الوطنية ذو السمعة الطيبة والذي أفنى حياته في خدمة الوطن والعدالة، مشيرا إلى أنه رغم وباء كورونا نجح فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وكذالك انتخابات مجلس النواب.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، وخرجت في أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، مؤكدا أن الراحل أدى رسالته بأمانة وشرف.



