هل غيرت 2020 نمط حياتنا.. مدرب إرشاد نفسي تعلن مفاجأة سعيدة

تناول برنامج مؤثرون، المذاع عبر قناة سكاي نيوز، تقريرا عن تأثر المواطنين حول العالم بأزمة جائحة كورونا خلال العام الحالي 2020.





وقال التقرير، إن اللحظة التي يتشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم نفس المشاعر والأفعال وعزل منزلي وعمل من المنزل، هي لحظة استثنائية ، مضيفا : بالطبع إنها أمور أثرت فينا ومن نمط حياتنا خلال العام الحالي، والجائحة بالفعل غيرت الكثير فينا كبشر.





من جهتها، قالت "لما الصفتي" مدرب الإرشاد النفسي، إن جائحة كورونا كانت صدمة، وأعني بالصدمة أي التغيير، مضيفة أن مقاييس الأمان والثقة والحجر المنزلي وفقدان العمل، أمور كلها جعلتنا نعيد تقييم كل شيء في حياتنا خلال العام الحالي.





ووصفت الصفتي، في تصريحات للبرنامج، العام الحالي، قائلة: "سنة 2020 سنة الفلترة، التي جعلتنا نصفي أفكارنا نوعا ما، وتغيرت نظرتنا للأمور"، متابعة أن المواطنين حول العالم اهتموا بمتابعة الأطباء ، وأخبار كورونا ، وكل شيء يمكن أن يشهرنا بالأمان، والأمر الذي جعل الجميع يغير من نظرته للحياة، ولكن بشكل جيد.



