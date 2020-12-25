ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل غيرت 2020 نمط حياتنا.. مدرب إرشاد نفسي تعلن مفاجأة سعيدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عادل نصار
تناول برنامج مؤثرون، المذاع عبر قناة سكاي نيوز، تقريرا عن تأثر المواطنين حول العالم بأزمة جائحة كورونا خلال العام الحالي 2020.

وقال التقرير، إن اللحظة التي يتشارك فيها ملايين الأشخاص حول العالم نفس المشاعر والأفعال وعزل منزلي وعمل من المنزل، هي لحظة استثنائية، مضيفا : بالطبع إنها أمور أثرت فينا ومن نمط حياتنا خلال العام الحالي، والجائحة بالفعل غيرت الكثير فينا كبشر.

من جهتها، قالت "لما الصفتي" مدرب الإرشاد النفسي، إن جائحة كورونا كانت صدمة، وأعني بالصدمة أي التغيير، مضيفة أن مقاييس الأمان والثقة والحجر المنزلي وفقدان العمل، أمور كلها جعلتنا نعيد تقييم كل شيء في حياتنا خلال العام الحالي.

ووصفت الصفتي، في تصريحات للبرنامج، العام الحالي، قائلة: "سنة 2020 سنة الفلترة، التي جعلتنا نصفي أفكارنا نوعا ما، وتغيرت نظرتنا للأمور"، متابعة أن المواطنين حول العالم اهتموا بمتابعة الأطباء، وأخبار كورونا، وكل شيء يمكن أن يشهرنا بالأمان، والأمر الذي جعل الجميع يغير من نظرته للحياة، ولكن بشكل جيد.

وأكدت مدرب الإرشاد النفسي، أن العلم أثبت أنه رقم واحد في العالم مهما كان منافسيه، موجهة نصائح للمواطنين،: "ابتعدوا عن الشائعات والمواقع غير الموثوقة التي تجعلنا أكثر خوفا وقلقا، وتجعل لدي أسئلة ليست لها إجابات، لأن هذه المواقع هدفها طرح التساؤل، وتترك الإجابات مفتوحة لكل من هب ودب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو الأزهر للفتوى: الله جمع للنبي صفات الجمال والكمال البشري.. فيديو

أحمد فريد يكتب: ليه الفضاء.. وفي مجاعات على الأرض؟

إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا والموبايل جاسوس في جيوبنا ولص بعقولنا

مريم نعوم: تفاصيل المجتمع من أبرز مصادر الإلهام فى حلقة نمرة اتنين

هنا فايد تكتب: عندما نتقدم بالعمر

مراحل النوم المختلفة وتأثيرها على الدماغ

ترشيحاتنا

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور