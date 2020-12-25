الأوقاف: المساجد تشهد التزاما بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك التزاما تاما من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى المساجد.





وتابع طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" أن هناك فريق عمل فى جميع المناطق أكد التزام المواطنين، مضيفًا: "الالتزام أصبح ثقافة شعب، ومطلب جماهيرى لأن الناس تريد استمرار فتح المساجد".





ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية مطبقة تماما، متابعًا: "الالتزام 100%، ومن يحضر صور لعدم الالتزام فهى صور قديمة".