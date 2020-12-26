زراعة عين شمس: نسعى لجعل الاختبارات إلكترونية بشكل كامل

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى إلى إنشاء أكبر معمل للكمبيوتر على مستوى الكليات بالجامعة، وذلك للاعتماد في الوقت القادم على التكنولوجيا بشكل كبير، وأيضًا الاعتماد على التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية.









وأوضح "جلال"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن إدارة الكلية تدرس اعتماد الاختبارات الإلكترونية بشكل كامل مع بداية العام الدراسي الجديد العام القادم، لافتًا إلى أنه يتم العمل عليه وإعداد خطة محكمة لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.









وأكد عميد زراعة عين شمس سعى الكلية الدائم لمواكبة التطورات الخارجية وإعداد طالب قادر على مواجهة سوق العمل.









وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له، إن العملية التعليمية تسير بكل إيجابي إلى نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوى بينهم.









وأوضح "جلال"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن بداية الاختبارات النظرية 14 يناير 2021 بعد نهاية الاختبارات العملية، مشيرًا إلى الاعتماد على امتحانات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني لتسهيل عملية أداء الاختبارات على الطلاب والتصحيح على المصححين.









اقرأ أيضا:

هندسة حلوان توقف الدراسة داخل الكلية بعد وفاة طالب بكورونا





وأشار عميد زراعة عين شمس إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة داخل اللجان بقاعات التدريس، ومد فترة الإختبارات إلى أربع فترات بدلا من فترتين للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التكدس بين الطلاب.







