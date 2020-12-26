ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

زراعة عين شمس: نسعى لجعل الاختبارات إلكترونية بشكل كامل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
أحمد جلال عميد كلية
أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى إلى إنشاء أكبر معمل للكمبيوتر على مستوى الكليات بالجامعة، وذلك للاعتماد في الوقت القادم على التكنولوجيا بشكل كبير، وأيضًا الاعتماد على التعليم الهجين ورفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمية.


وأوضح "جلال"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن إدارة الكلية تدرس اعتماد الاختبارات الإلكترونية بشكل كامل مع بداية العام الدراسي الجديد العام القادم، لافتًا إلى أنه يتم العمل عليه وإعداد خطة محكمة لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.


وأكد عميد زراعة عين شمس سعى الكلية الدائم لمواكبة التطورات الخارجية وإعداد طالب قادر على مواجهة سوق العمل.


وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له، إن العملية التعليمية تسير بكل إيجابي إلى نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوى بينهم.


وأوضح "جلال"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن بداية الاختبارات النظرية 14 يناير 2021 بعد نهاية الاختبارات العملية، مشيرًا إلى الاعتماد على امتحانات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني لتسهيل عملية أداء الاختبارات على الطلاب والتصحيح على المصححين.


وأشار عميد زراعة عين شمس إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة داخل اللجان بقاعات التدريس، ومد فترة الإختبارات إلى أربع فترات بدلا من فترتين للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التكدس بين الطلاب.


وأكد أن عقوبة ارتداء الكمامة تصل إلى الحرمان من أداء الاختبار بعد الإنذار في المرة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادًا لامتحانات الميدتيرم .. اختبار إلكتروني وانترنت مجانى بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس: امتحانات إلكترونية وبابل شيت بـ الميدتيرم.. إجراءات احترازية مشددة.. مد فترة أيام الاختبارات.. ورفع الأسئلة على المنصات

عميد زراعة عين شمس: لا صحة لظهور حالات كورونا بين طلاب الكلية

زراعة عين شمس: توفير الرعاية الطبية للطلاب.. والتأمين الصحي يتكفل بالعمليات الجراحية الصعبة

الأسبوع الأول من العام الجديد.. بداية الاختبارات العملية بزراعة عين شمس

زراعة عين شمس: مازلنا نستقبل الطلاب لدفع المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

عيار 21 بــ818 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم

تفجير ناشفيل.. فرض حظر تجول في المدينة.. والأمن يكشف عن تفاصيل جديدة

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

بالأحمر المجسم ...هاجر أحمد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا