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ديني

جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م لجميع الفرق ، ومعهد معاوني القضاء .

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في الثامن عشر من شهر يناير المقبل حيث يبدأ استقبال الطلاب في اللجان من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للفترة الصباحية، أما الفترة المسائية فتبدأ في الواحدة ظهرا.

وشددت الكلية على أنه لن يسمح بدخول أي طالب لجان الامتحان بدون رقم الجلوس المؤمن، ولن يسمح بدخول أي طالب الامتحان بعد بداية الامتحان بعشر دقائق، وعلى الطالب الالتزام بالاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة واحضار الادوات الخاصة به ومغادرة الحرم الجامعي بعد انتخاء الامتحان، ومن يخل بنظام الامتحان من الطلاب يعرض نفسه للمسائلة التأديبية.

كما يحظر على الطلاب دخول اماكن الامتحان بالكتب الدراسية أو أي مادة علمية متعلقة بموضوع الامتحان.
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
جداول امتحانات الفصل الأول لكلية الشريعة ومعهد معاوني القضاء
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