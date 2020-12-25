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العليا للفيروسات: عَرَض رئيسي لكورونا لا يظهر على 20% من المصابين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أن ظهور عرض واحد من أعراض الفيروس لا يعني تأكيد إصابة الشخص.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"، أن دواء السيولة غير ضروري في جميع حالات كورونا، لافتا إلي أن 20% من مرضى كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة.

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن بروتوكول علاج كورونا يختلف من شخص إلى آخر، مشيرا أن البعض لا يحتاج إلى أدوية سيولة أو كورتيزون. 

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