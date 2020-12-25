بعد فرز أصوات الناخبين.. المستشار محمد مصطفى أبوسيف رئيسا لنادي قضاة أسيوط للمره الثانية

أسفرت نتائج فرز الأصوات على مقعد رئيس نادي قضاة أسيوط عن فوز المستشار محمد مصطفى أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط، بإجمالى أصوات 290، وذلك للمرة الثانية.





فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة أسيوط، برئاسة المستشار عبدالحميد نيازي وعضوية المستشارين ابوبكر ابراهيم، وإيمن الجبالي وياسر نصار، فرز الأصوات على مقاعد أعضاء مجلس النادي.









وكان يخوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادي كلا من المستشار علي المرغني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النادي الحالي.





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فيما يخوض الانتخابات على مقعد المستشارين، ٩ مرشحين وهم محمد فتحي صادق نائب رئيس محكمة الاستئناف ومصطفي أبو القاسم زيدان وأحمد عيسي كدواني وإبراهيم أبوشقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشي ومحمد الليثي، وذلك لاختيار 4 منهم





ويخوض الانتخابات علي مقعد القضاة ورؤساء المحاكم كلا من طاهر أبوزيد ومحمود يحيي ومعاذ الحسيني وحمدي الطويل ومحمد نعمان الحاوي وحماد أحمد وأحمد عبدالراضي ثابت، وجعفر حجازى، وذلك لاختيار 4 منهم.



