نائب محافظ دمياط: الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط نائبا عن منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة.





أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد رياض الجنة بدمياط ، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان : ” الركن الخامس من أركان الإيمان … الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك ”





وأشاد نائب المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدًا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة ، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وقد أشاد سيادته بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



