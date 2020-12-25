ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:59 م
خالد عيد
خالد عيد
Advertisements
حسن العمدة
دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء؛ عقب اول فوز للفريق فى الدوري المصري علي طلائع الجيش ، بهدفين مقابل هدف .

وغاب خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن اول 3 مباريات له فى الدوري المصري بسبب إصابته بـ فيروس كورونا .

وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية ، كنت مراهنا على اللاعبين ولا ألعب بطريقه دفاعيه كما يري البعض، بل احب اللعب بطريقة هجومية، واهدرنا العديد من الفرص امام فريق الجيش، وهم كذلك ايضا .

وأضاف: سعيد بأول 3 نقاط فى بداية الدوري المصري وحصلنا عن مركز جيد فى جدول الترتيب ، مضيفا ، نستعد بشكل جيد لمباراة المصري .

واختتم خالد عيد تصريحاته ، باكيا ، كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى والحمدلله إنني حاليا بخير 

وبهذا الفوز يقفز غزل المحلة الي المركز السابع برصيد 5 نقاط ، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غزل المحلة يواجه طلائع الجيش وديا استعدادا للدورى الممتاز

بعد استبعاده .. شاهد فرحة السولية بفوز الأهلي على غزل المحلة

خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة إنبي في الدوري المصري

المقاصة يواجه طلائع الجيش في لقاء الجريحين بـ الدوري.. الليلة

أسوان يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة بالدوري اليوم

غزل المحلة يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش بملعب زعيم الفلاحين

ترشيحاتنا

رعاة وتبرعات بالملايين|كم من اموال حصل عليها محمد صلاح في 2020

كاميرات مراقبة تكشف لحظة الهجوم على طفل في محل بالدقهلية..شاهد

عملية سطو تفسد فرحة طفلة مصابة بمرض مزمن بـ الكريسماس.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

ممنوعة في هذه الأيام.. 25 إجراء عاجلا استعدادا لامتحانات نصف العام بالقاهرة

إلغاء الفسحة أبرزها..البرلمان يطرح 5 سيناريوهات للتصدي لكورونا بالمدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. جوهرة تستعرض أناقتها احتفالا بالكريسماس

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور