مدرب غزل المحلة يدخل في نوبة بكاء على الهواء

دخل خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في نوبة بكاء؛ عقب اول فوز للفريق فى الدوري المصري علي طلائع الجيش ، بهدفين مقابل هدف .





وغاب خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن اول 3 مباريات له فى الدوري المصري بسبب إصابته بـ فيروس كورونا .





وقال عيد فى تصريحات تلفزيونية ، كنت مراهنا على اللاعبين ولا ألعب بطريقه دفاعيه كما يري البعض، بل احب اللعب بطريقة هجومية ، واهدرنا العديد من الفرص امام فريق الجيش ، وهم كذلك ايضا .





وأضاف: سعيد بأول 3 نقاط فى بداية الدوري المصري وحصلنا عن مركز جيد فى جدول الترتيب ، مضيفا ، نستعد بشكل جيد لمباراة المصري .





واختتم خالد عيد تصريحاته ، باكيا ، كنت أتمنى قيادة الفريق من المباراة الأولى والحمدلله إنني حاليا بخير



