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ديني

محافظ الدقهلية: ما نشهده من عمارة المساجد إنجازا غير مسبوق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:54 م
افتتاح المساجد الجديدة
افتتاح المساجد الجديدة
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محمود ضاحي
شهد اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الدقهلية نائبا عن السيد محافظ الدقهلية ، والدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة  افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة .

أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد النور العزب بميت غمر ، وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح حسونة مدير المديرية بعنوان : ” الركن الخامس من أركان الإيمان … الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك ”.

ووجه نائب المحافظ الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى ، مبينا أن وزارة الأوقاف حققت رقما غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها ، وأنها لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله (عز وجل) والاهتمام بها مبنى ومعنى ، مشيدًا بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.



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