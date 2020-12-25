محافظ الدقهلية: ما نشهده من عمارة المساجد إنجازا غير مسبوق

شهد اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الدقهلية نائبا عن السيد محافظ الدقهلية ، والدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة .





أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد النور العزب بميت غمر ، وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح حسونة مدير المديرية بعنوان : ” الركن الخامس من أركان الإيمان … الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك ”.





ووجه نائب المحافظ الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى ، مبينا أن وزارة الأوقاف حققت رقما غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها ، وأنها لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله (عز وجل) والاهتمام بها مبنى ومعنى ، مشيدًا بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.











