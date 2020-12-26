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بين الناس

ظلام دامس يخيم على نزلة شارع 14 فى القناطر الخيرية.. شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يخيم على منطقة نزله شارع 14 خلف كنيسة القناطر مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية ، الظلام الدامس نتيجة عدم تركيب كشافات بسبب إنارة بالمنطقة مما يعرضهم للخطر . 
  
يقول الأهالى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناه من عدم تواجد أعمدة إنارة بالمنطقة وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة القناطر الخيرية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

وأضافوا : أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق ، علما بأن هذا المكان وقع فيه العديد من الحوادث الاصدام من قبل الخارجين عن القانون ، وسرقات بالاكراه لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم .
  
وأشاروا : سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز القناطر الخيرية ، للشكوى من عدم انارة الشارع، ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ القليوبية بالتدخل والعمل على تركيب أعمدة إنارة لإضاءة المنطقة حفاظًا على سلامة سكان المنطقة والمارين بيها .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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