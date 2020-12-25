المقرر والمحذوف من مناهج المعاهد الأزهرية.. مستندات

حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية

ودشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجمسع المعاهد والمراحل المختلفة.





وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء في طابور الصباح، وتقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.



