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ديني

المقرر والمحذوف من مناهج المعاهد الأزهرية.. مستندات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:59 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
كثرة الأسئلة والاستجوابات من أولياء الأمور والطلاب عن المقررات والملغي من واقع توزيعة المنهج المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م وذلك بعد التوجيهات التى أعلنها قيادات الأزهر الشريف  بعدم احتواء الامتحان على منهج شهر يناير2021 نظرًا لتقديم موعد الامتحانات لهذا العام.

وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.

حملة لتصحيح الأخطاء اللغوية
ودشن قطاع المعاهد الأزهرية، حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجمسع المعاهد والمراحل المختلفة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن الحملة تتضمن إلقاء في طابور الصباح، وتقوم لجنة من متخصصي اللغة العربية بالمعهد مهمتها مراجعة اللافتات والجداريات واللوحات والمكاتبات، مراجعة لغوية دقيقة  تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.

كما تشكل لجنة دائمة بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد على أن تكون مهمتها المراجعة اللغوية الدقيقة لأي مكاتبات صادرة من كل جهة منها.
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