المقرر والمحذوف من مناهج المعاهد الأزهرية.. مستندات

كثرة الأسئلة والاستجوابات من أولياء الأمور والطلاب عن المقررات والملغي من واقع توزيعة المنهج المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م وذلك بعد التوجيهات التى أعلنها قيادات الأزهر الشريف بعدم احتواء الامتحان على منهج شهر يناير2021 نظرًا لتقديم موعد الامتحانات لهذا العام.
وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.