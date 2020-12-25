مختص علم وبائيات: سلالة كورونا الجديدة خطر كبير على منظومة الصحة ببريطانيا

قال الدكتور عبدالكريم أقزيز مختص علم الوبائيات، إن اللقاحات الأشهر فايزر وموديرنا واكسفورد مروا بجميع المراحل المطلوبة لتطوير اللقاحات، فمروا بخمس مراحل بشكل مختصر وهم، المرحلة الأولي هي التطوير المخبري والثانية هي التجارب علي الحيوانات ومن ثم 3 مراحل تجارب علي البشر.





وأضاف «أقزيز» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن البشر الذين أخذوا هذه اللقاحات الثلاثة يتجاوز عددهم فوق ال 150000 شخص حتي الآن في جميع دول العالم المختلفة.





وتابع مختص علم الوبائيات، أن النتائج الإحصائية التي تواصلت لها هذه التجارب السريرية أكدت سلامة اللقاحات أولا ومن ثم فاعليتها.





وأوضح الدكتور عبد الكريم أقزيز، أن ما يقارب من 2 مليون شخص أخذوا لقاحات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وأمريكا منذ 10 ديسمبر الماضي ولم تظهر أعراض مرضية خطيرة لديهم حتي الآن.



