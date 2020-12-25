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مختص علم وبائيات: سلالة كورونا الجديدة خطر كبير على منظومة الصحة ببريطانيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبدالكريم أقزيز مختص علم الوبائيات، إن اللقاحات الأشهر فايزر وموديرنا واكسفورد مروا بجميع المراحل المطلوبة لتطوير اللقاحات، فمروا بخمس مراحل بشكل مختصر وهم، المرحلة الأولي هي التطوير المخبري والثانية هي التجارب علي الحيوانات ومن ثم 3 مراحل تجارب علي البشر.

وأضاف «أقزيز» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن البشر الذين أخذوا هذه اللقاحات الثلاثة يتجاوز عددهم فوق ال 150000 شخص حتي الآن في جميع دول العالم المختلفة.

وتابع مختص علم الوبائيات، أن النتائج الإحصائية التي تواصلت لها هذه التجارب السريرية أكدت سلامة اللقاحات أولا ومن ثم فاعليتها.

وأوضح الدكتور عبد الكريم أقزيز، أن ما يقارب من 2 مليون شخص أخذوا لقاحات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وأمريكا منذ 10 ديسمبر الماضي ولم تظهر أعراض مرضية خطيرة لديهم حتي الآن.

وأشار إلى أن سرعة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا هي 56٪ من انتشار السلالة الماضية وهذا يعني أن هذه السلالة خطيرة جدا علي المنظومة الصحية في بريطانيا.
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