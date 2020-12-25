مرثا محروس: القيادة السياسية تدعم طموح المرأة المصرية والشباب

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالى سيشهد وجود 148 نائبة، وذلك ناتج عن رحلة وجهود كبيرة بذلتها المرأة المصرية فى سبيل نيل ذلك.





وأضافت مرثا محروس، خلال استضافتها مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت عبر فضائية اكسترا نيوز، أن المرأة المصرية حصدت فى عام 2012 عدد 11 مقعدا برلمانيا وكانت صدمة كبيرة وقتئذ لطموح المرأة المصرية على مختلف الأصعدة.





وأشارت إلى أنه بعدما أزيلت الغمة عن مصر بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بدأت المرأة المصرية تستنشق الهواء من جديد وتعاود رحلة كفاحها ووجدت هذا الأمل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بطموح ونجاح المرأة والذى كلل بحصد كثير من طموحها.





ولفتت إلى أن القيادة السياسية آمنت كثيرا بطموح المرأة المصرية والشباب أيضا وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة 2020 والتى كانت الدولة المصرية حريصة على تحقيق هذه الانجازات والاستحقاقات على شتى الأصعدة.



