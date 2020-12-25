باحثة في الكلية الملكية: سلالة كورونا الجديدة جعلت الإصابة أسرع بنسبة 65%.. واللقاحات فعالة معها

تناول برنامج مؤثرون، المذاع عبر قناة سكاي نيوز، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا عن أبرز الكلمات البحثية على جوجل، خلال العالم الحالي 2020.





فيما قالت الدكتورة، ميس عبسي باحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية في لندن، إن وباء كورونا أثبت أن البحث العلمي والعلم هو المنقذ الأساسي للبشرية، مضيفة أن كورونا خلق انفجارا هائلا للمعلومات، وهذا الأمر كان سلاحا ذا حدين.





وأضافت عبسي، أن هذه أول مرة وأسرع مرة يتم نشر السلسلة الجينية للفيروس ، بعد أسبوع من اكتشافة في ووهان بالصين ، وهذا الأمر مكَّن العلماء من اكتشاف لقاح للفيروس حول العالم.





ونوهت الباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية في لندن، بأن المعلومات الخاطئة انتشرت بشكل واسع النطاق ، في بداية فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الناس ذهبوا لأطباء يعتقدون أن الحل والعلاج الوحيد لديهم ، ولكن البحث العلمي هو المنوط بالتوضيح والشرح.





وتابعت الدكتورة، أن الفرق بين العلم والبحث العلمي اتضح خلال الأزمة، وفي الأشهر الأخيرة من العام الحالي كرَّسَ العديد من الأطباء والباحثين ، وقتهم ، للتصدي للمعلومات الخاطئة ، وتفسير وتوضيح حقيقة الأمور للناس، مشيرة إلى أنه بسبب وجود الانترنت وبرامج معينة؛ عرفت الناس أهمية البحث في مسألة كوفيد 19.





وأكدت الباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية في لندن، أن فكرة تحور الفيروس وظهور سلالة جديدة له، أمر طبيعي وكل فيروس من الطبيعي أن يتحور، مشيرة إلى أن تحور كورونا بطيء بالمقارنة مع الفيروسات الأخرى.





وأكملت عبسي، أن إجراءات الوقاية لها تأثير كبير وهذا الأمر مهم في السلالة الجديدة، متابعة أن: "ما أقلق العلماء أن هناك أكثر من طفرة في نفس الوقت بدل ما كانت واحدة أو اثنين في الشهر، وفجأة وجدوا أمامهم سلالة بها 17 في نفس الوقت، واثنين منها موجودتان في مكان مهم وهو المكان الذي فيه لقاحات".



