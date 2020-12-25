استمرار فاعليات القافلة التنموية لجامعة عين شمس في البحر الأحمر

تستمر قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة في البحر الأحمر لخدمة أهالى مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد والتي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية.





وتستمر القافلة حتى الأحد المقبل تحت إشراف د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وخلال فاعليات القافلة تم الكشف على المواطنين مجانًا في مختلف تخصصات الباطنة والصدر والرمد والنساء والتوليد والجدية وغيرها من التخصصات هذا إلي جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.



